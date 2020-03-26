Viranşehir'de yıldırım isabet eden çoban öldü

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu koyun otlatan çoban Mehmet Taşçılar (22) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, koyunları otlatmak için evden çıkan Mehmet Taşçılar'ın üzerine, etkili olan sağanak yağış sırasında yıldırım düştü. Bir süre sonra koyunların başıboş bir şekilde dolaştığını gören mahalle sakinleri Mehmet Taşçıları'ı aramaya başladı. Kayıp çoban Taşçılar'ın cansız bedeni evine yaklaşık 5 kilometre uzaktaki Düzlük mevkinde bulundu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde çobanın üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Taşçılar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA