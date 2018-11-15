Viranşehir Kaymakamı Dereci'den Bismil'e Ziyaret

Şanlıurfa
'nın Viranşehir
Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ömer Dereci
, Diyarbakır
'ın Bismil
ilçesini ziyaret etti.
Kaymakam Dereci, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Arslan Çiftçi, Yazı İşleri Müdürü Haşim Yıldız
, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Siraç Yolcu, Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci
ve diğer yetkilerle çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bismil'e geldi.
Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Kerem Süleyman Yüksel
'i makamında ziyaret eden Dereci ve beraberindeki heyet, daha sonra sebze üretimin yapıldığı topraksız seraya geçti.
Bismil Tarım ve Orman İlçe Müdürü Remzi Çekiç tarafından heyete, topraksız serada gerçekleştirilen üretim ile ilgili bilgi verildi.
İlçede 25 dönüm arazi üzerinde kurulan sera ile domates işletmeciliği yapıldığını dile getiren Çekiç, üretilen domateslerin yurt dışına ihraç edilerek, ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlandığını söyledi.
Heyet, daha sonra mısır, buğday ve arpa saplarından yakıt elde edilmesi sağlanan fabrikada incelemelerde bulundu.
Şanlıurfa,Diyarbakır,Viranşehir,Bismil
15 Kasım 2018 Perşembe 18:54