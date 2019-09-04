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Viranşehir Kaymakamından tekstil atölyesine ziyaret

Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, "Becerikli Kadınlar Merkezi" bünyesinde tekstil atölyesinde çalışanları ziyaret etti.

04.09.2019 11:10 Viranşehir Kaymakamından tekstil atölyesine ziyaret
Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, "Becerikli Kadınlar Merkezi" bünyesinde tekstil atölyesinde çalışanları ziyaret etti.
Kaymakam Dereci ve beraberindeki heyet, Hürriyet Mahallesinde faaliyet yürüten Becerikli Kadınlar Merkezi'ni gezdi.
Tekstil atölyesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Dereci, makine ekipman ve kurslar hakkında usta öğreticilerden bilgi aldı.
Viranşehir'de istihdam odaklı projeleri önemsedikleri belirten, Dereci şu ifadeleri kullandı:
"Viranşehir'de işsizlik en önemli sorunların başında geliyor. Mevsimlik gezici tarım işçiliğinin yoğun olduğu ilçede istihdamı artırmak amacı ile projeler yürütüyoruz. Viranşehir'de işsiz nüfusun gerekli nicelik ve niteliğe sahip olmaması iş gücü piyasasının ihtiyacını karşılayamamaktadır. Kaymakamlığımızca faaliyete koyduğumuz tekstil atölyesi ile kadınları mesleki ve teknik eğitimden geçirerek tekstil sektörü için nitelik olarak yeterli düzeyde ara eleman yetiştiriyoruz. Bu vesile ile yatırımcıların istediği nitelikte ara eleman yetiştirdiğimiz gibi sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı olan bölge kadınını iş sahibi yapıyoruz."
Kadınlarda destek ve ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Dereci'ye teşekkür etti.

Ömer Dereci, Viranşehir, Hürriyet, Güncel

Kaynak: AA

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