Virtus Bologna maçı Belgrad'da seyircisiz oynanacak

7Days EuroCup Son 16 Turu B Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen ile Segafredo Virtus Bologna arasındaki karşılaşma 5 Mart Perşembe günü TSİ 20: 15'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'da bulunan Stark Arena'da oynanacak.

EuroLegue yönetimi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle İtalya'dan Türkiye'ye gidecek olan uçak seferlerinin durdurulması dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenen Darüşşafaka Tekfen - Virtus Bologna müsabakasının Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacağını ifade etti. Yapılan açıklamada mücadelenin Sırbistan Sağlık Bakanlığı'nın talebi nedeniyle hakemlerin, oyuncuların ve antrenörlerin güvenliği ve sağlığının yanı sıra koronavirüsün (COVID-19) yayılmasını önlemek için seyircisiz oynanmasına karar verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

EuroLeague yönetimi, Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak olan 7Days EuroCup Son 16 Turu B Grubu karşılaşmasını ertelediğini duyurmuş, ve yönetim bu kararı, koronavirüs nedeniyle İtalya'dan Türkiye'ye gidecek olan uçak seferlerinin durdurulması dolayısıyla aldığını belirtmişti.

Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna maçını kazanan taraf, B Grubu'nu 2'nci sırada tamamlayarak çeyrek finale çıkacak.