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Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı ertelendi

7Days EuroCup son 16 turu B Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen ile Segafredo Virtus Bologna arasında oynanması planlanan karşılaşma, İtalyan temsilcisinin Türkiye'ye gelememesinden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

02.03.2020 21:37 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:53Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı ertelendi

EuroLeague yönetimi, Tekfen - Segafredo Virtus arasında oynanacak olan karşılaşmayı ertelediğini duyurdu. Yönetim bu kararı, koronavirüs nedeniyle İtalya'dan Türkiye'ye gidecek olan uçak seferlerinin durdurulması dolayısıyla aldığını belirtti.

MAÇI KAZANAN TAKIM ÇEYREK FİNALE ÇIKACAK

Yönetim, ileri bir tarihe ertelenen mücadelenin farklı bir ülkede oynanma ihtimalinin de bulunduğunu ifade ederken, detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını vurguladı. Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna maçını kazanan taraf, B Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale çıkacak.


Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Bologna, Spor

Kaynak: DHA

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2.03.2020 21:57:40