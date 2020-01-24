Virüs 2 günde belirti gösteriyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken tüm dünya virüs haberlerini endişeyle takip ediyor. Virüsün ateş, öksürük ve solunum sıkıntılarına neden olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, "Virüsle karşılaştıktan sonra genellikle 2 gün içinde belirtiler ortaya çıkıyor ancak bu süre 14 güne kadar uzayabiliyor" dedi.

İlk kez 31 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinden zatürre olguları ile Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen ve 7 Ocak'ta yeni bir Corona Virüs olduğu saptanan 2019-nCoV nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı artıyor. Deve, keçi, kedi ve yarasalardan insanlara geçen Corona virüslerin daha önce SARS ve MERS'te olduğu gibi nadiren insanları hasta ettiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, "Wuhan'da ortaya çıkan 2019-n-Cov'un deniz ürünleri pazarı ve canlı hayvan pazarında yer alan hayvanlardan insanlara bulaştığı düşünülüyor. Ancak vakaların bir kısmının hayvan teması olmaması insandan insana da geçtiğini doğruluyor" dedi.

Belirtiler 2 ila 14 günde kendini gösteriyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün henüz seyahat kısıtlaması önermediğini ancak ülkelerin önlemler konusunda hazırlıklı olmalarını önerdiğini hatırlatan Doç. Dr. Hakko, "Virüs ateş, öksürük ve solunum sıkıntılarına neden oluyor. Virüsle karşılaştıktan sonra genellikle 2 gün içinde belirtiler ortaya çıkıyor ancak bu süre 14 güne kadar uzayabiliyor" diye konuştu.

Et ve yumurtayı iyi pişirmek önlemler arasında yer alıyor

Virüsün özel bir tedavisi veya aşısı olmadığını ihtiyaç halinde destek tedavisi yapıldığını belirten Doç. Dr. Elif Hakko, "Enfeksiyondan korunmak için tüm diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi sık el yıkanması, öksürürken, hapşırırken ağzın ve burnun kapatılması, hastayken evde kalınması, dışarı çıkılmaması önemli. Ayrıca et ve yumurtanın iyi pişirilmesi önlemler arasında yer alıyor" dedi.