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Virüs ABD'de neden hızla yayıldı ?

Dünya genelinde kovid-19 tablosuna bakıldığında hastalık en fazla ABD'ye bulaştı.

02.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:42
Dünya genelinde kovid-19 tablosuna bakıldığında hastalık en fazla ABD'ye bulaştı. Şu an için bu rakam 216 bin. bu da demek oluyor ki, salgının merkezi çin'i üçe katlamak üzere. peki virüs ABD'de neden hızlı yayıldı? İşte uzmanlardan cevabı.
VİRÜS ABD'DE NEDEN HIZLI YAYILDI?
Korona virüsü en hızlı ABD'de yayılıyor.200 bini aşan yeni tip corona virüs (Covid-19) hastasıyla dünyada en çok vaka sayısının bulunduğu ülke ABD. Yapılan araştırmalar virüs kaynaklı 4 bini aşkın ölümün gerçekleştiği ABD'nin, virüs salgınına karşı en savunmasız ülkeler arasında yer aldığını gösteriyor.
Bilim insanları, obezitenin ABD'yi 1918'deki İspanyol gribi ile benzer bir pandemi riski altına sokabileceğini öne sürüyor. Hastalık kontrol ve önleme merkezlerine göre, ABD'de yetişkin nüfusun yüzde 42,4'ü, çocukların ise yüzde 18,5'i obez. Obezite, tip 2 diyabet, felç, kalp krizi ve hatta belirli kanser türleri dahil olmak üzere birçok kronik sağlık durumu için bir risk faktörü oluşturuyor.Artan obezite oranları sadece sağlık bakım maliyetini yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda corona virüs salgınını ve gelecekteki olası salgınlar için de tehlike oluşturuyor.Bu durum, COVID-19 teşhisi konan obez kişilerin zaten dolup taşan hastanelere daha da fazla yük bindirebileceği anlamına geliyor. Diğer taraftan Michigan Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'ndan yapılan yeni bir araştırma, griple enfekte olan obez yetişkinlerin sadece ciddi komplikasyonlar açısından daha büyük bir risk altında olmadığını, aynı zamanda hastalığı daha uzun üzere taşıdığını ortaya koydu. Öte yandan, geçen ay Çinli corona virüs hastaları üzerinde yapılan çalışmada kronik hastalığı bulunanların daha yüksek ölüm oranlarına sahip olduğu belirlendi.
(İHA) Virüs ABD’de neden hızla yayıldı ?

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel

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Virüs ABD'de neden hızla yayıldı ?
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