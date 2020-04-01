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Virüs, alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi

Korona virüs nedeniyle mağazaların geçici olarak kapandığı şu günlerde özellikle anne ve babalar, bebekleri için alışverişi internet üzerinden gerçekleştiriyor.

01.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:00
Virüs, alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi
Korona virüs nedeniyle mağazaların geçici olarak kapandığı şu günlerde özellikle anne ve babalar, bebekleri için alışverişi internet üzerinden gerçekleştiriyor.

Korona virüs salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de alışveriş mağazaları geçici bir süre ile kapatıldı. Özellikle ebevynler bu dönemde bebekleri için kıyafet seçimini internet üzerinden yapmak zorunda kalıyor. bebekperisi.com genel müdürü Caner Çakı, anne ve babalara, bebekleri için internet üzerinden alışveriş yaparken dikkat etmeleri gerekenler hakkında uyarılarda bulundu. Çakı, ebevynlerin ürünleri seçerken ilk olarak lisanslı ürün olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, "Anne ve Babalar bebeklerinin sağlığı için ilk başta ürünlerin lisanslı olup olmadığına bakmalılar. Neden lisanslı ürün tercih etmeliler, çünkü lisanslı ürünler bebek sağlığına uygun üretilen ve bütün testlerden geçerek güvenilir olarak tüketiciye sunulan ürünlerdir. Bu ürünler gelişme çağında olan bebekler için en uygun olan kumaşlardan üretilerek satışa sunulmaktadır. Bunun içinde internet üzerinden alışverişte kıyafet seçilirken, mutlaka ve mutlaka Lisanslı ürün olup olmadığı kontrol edilmelidir. Çocuğunuzun narin cildine temas edeceği için ürünlerin en iyi kumaşlardan üretilmiş olması gerekir. Özellikle bebek iç giyim ürünlerin tamamı çocukların cildi ile temas ettiği için kontrolden geçen sağlıklı kumaşlardan tasarlanmış olması gerekir. Yenidoğan çocukların hassas ciltlerine zarar vermeyecek şekilde üretilen ürünler ilk tercih olmalı. Bebek giyimlerin üzerinde kullanılmış olan baskılarda kanserojen ve alerjik madde bulunmaması uzun süre ve sağlıklı kullanım imkanı sunar" ifadelerini kullandı.

Bebek ve çocuk giyiminde hassas cilde zarar vermeyecek şekilde kaliteli doğal ipliklerden üretilmiş ürünlerin tercih edilmesinin de önemine değinen Caner Çakı, "Kullanılan baskılarda kanserojen veya alerjik madde bulunmadığı uluslararası Oekotex Kurumu tarafından test edilmiş ve onaylanmış kıyafetlerin alınması gerekir. Çıtçıt kullanılan ürünlerde, çıtçıtlar alerjik olmayan, Avrupa freenickel nikel içermez çıtçıt olmalıdır. Bunlarla birlikte bebek ve çocuklarınız için ergonamik yapılı ürünlerle vücutu saran ve estetik tasarımı ile şıklığını tamamlayan ürünleri seçmelisiniz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Bebek, Anne, Ekonomi
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