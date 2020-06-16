Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı

Şehirler arası seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte Anadolu illerindeki vaka sayısında artış gözlendi. Virüsün pik yaptığı aylarda vakaların %60'ı İstanbul'da görülürken şimdi bu oran Anadolu'ya geçti. Kocaeli, Bursa, Konya gibi geçiş güzergahında bulunan illerdeki vakalar endişe veriyor.

16.06.2020 07:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:51

Hükümette yapılan koordinasyon toplantılarında, seyahat yasağının kalkmasıyla, vakaların Anadolu illerine yayıldığı belirtiliyor. Mart-nisan aylarında vaka sayısının yüzde 60'ı İstanbul'da görülürken şimdi diğer kentlerdeki vaka oranının yüzde 60'a çıktığı ifade ediliyor. İllerden gelen haberler de bu verileri destekliyor.

BURSA'DA VAKA ARTIŞI

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'da artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske konusunda Bursalıları uyaran Canbolat, "Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" dedi.

ARDAHAN'DA VAKA SIFIRDI, 18'E ÇIKTI

Vaka sayısının sıfırlandığı Ardahan'da, şehir dışından gelenler nedeniyle 18 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine il merkezi ve 5 ilçede maske takmak zorunlu hale getirildi.

ADANA'DA CAMİLERDEN ANONS

Adana Valiliği, vaka sayısında önemli oranda artış meydana geldiğini bildirdi. Kentteki camilerden "Dikkat koronavirüs vaka sayısı arttığı için maske takalım, sosyal mesafeye uyalım" anonsları yapıldı.

KONYA'DA TAZİYEDEN BULAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta Konya'daki hasta sayısının artışına dikkat çekmişti. Çumra'da taziye ziyaretinde 22 kişiye virüs bulaşınca bir köy karantinaya alındı.

KOCAELİ'DE SINAVDA KORONA PANİĞİ

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren bir öğrencinin testinin pozitif olduğu ortaya çıkınca hemen başka salonda tek başına sınava girmesi sağlandı. Temas ettiği 15 öğrenci ve bir öğretmen de izolasyona alındı.

Virüs Anadolu’ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Etiketler: İstanbul, Ardahan, Konya, Bursa, Güncel, Haber

İlgili Haberler

15 Haziran Pazartesi koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?15 Haziran Pazartesi koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?
16 Haziran Salı koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?16 Haziran Salı koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?

Manşet

Haberler

41 yıllık Türk devi Aras Kargo’nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Haber
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu Haber
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Haber
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Danıştay kararından sonra Ayasofya’daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz Haber
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
ABD, Suriye’de Esed rejimine yaptırım uygulayacak Haber
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Haberler››Güncel››Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:41: Bünyan'ın doğa harikaları ziyaretçileri ağırlayacak - Haber 09:41: Muhtarlardan VEDAŞ'a teşekkür - Haber 09:41: Ağrı Devlet Hastanesinin statüsü değişti - Haber 09:41: FETÖ üyesi firari saklandığı evde yakalandı - Haber 09:41: İzmit Körfezi'nde atıklar deniz süpürgeleriyle temizlendi - Haber 08:33: First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı - Haber 08:12: Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde bulundu - Haber 03:05: Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu - Haberler 19:52: Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor - Haberler 18:22: HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı - Haber