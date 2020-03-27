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Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor

Ankara'da Mamak Belediyesi koronavirüse karşı kendi imkanlarıyla geliştirdiği Kovid-19 SAVAR aracıyla basınçlı bir sistemle cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.

27.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:15

Mamak Belediyesi'nin kendi mühendis ve ustalarıyla sokak ve caddeleri dezenfekte etmek üzere basınçlı bir sistem olarak geliştirdiği virüs avcısı Kovid-19 SAVAR'ın ünü Mamak sınırlarını aştı.

BİRÇOK NOKTADA DEZENFEKTE UYGULAMASI YAPILDI

Geçtiğimiz haftadan itibaren Mamak'ın tüm cadde ve sokaklarında dezenfekte işlemi sürdüren Kovid-19 SAVAR, talep üzerine İvedik OSB, Akyurt, Kalecik, Çubuk, Kahramankazan, Kızılcahamam, Evren, Çubuk, Bala, Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'nin tüm cadde ve sokaklarında dezenfekte uygulaması yaptı.

Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor

"TÜM İMKANLARIMIZLA SEFERBERİZ"

Vatandaşların sağlığını korumak adına tedbir amaçlı dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürdüklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Koronavirüs tehdidi oluşmaya başladığı andan itibaren önlemlerimizi arttırdık. Virüsün yayılımını engellemek adına bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kendi usta ve mühendislerimizle imal ettiğimiz, yalnızca Ankara 'da değil, Türkiye'de ilk olan, geçtiğimiz hafta gece ve gündüz olmak üzere 3 vardiya halinde Mamak genelinde cadde ve sokakları dezenfekte eden Kovid-19 SAVAR, talep doğrultusunda Ankara'mızın ilçelerinde de cadde ve sokakları dezenfekte etti. Kovid-19 SAVAR adı verilen araç üzerine monte edilerek, geniş alanları kolayca dezenfekte eden aracın Ar-Ge çalışması Mamak Belediyemize ait. Caddelerimizi dezenfekte eden bu sistemi talep doğrultusunda başka ilçelerimize göndermeye devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızla Güzel Ankara'mızda seferberiz" dedi.

Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR’la sokakları dezenfekte ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Mamak Belediyesi, Koronavirüs, Ankara, Mamak, Sağlık, Yaşam, Güncel

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Ankara'da koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor

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