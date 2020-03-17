Virüs Avrupa'nın tamamına yayıldı
Karadağ'da ilk kez koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle virüs, Avrupa'nın tüm ülkelerinde görüldü.
17.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:59
Karadağ 'da ilk kez koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle virüs, Avrupa 'nın tüm ülkelerinde görüldü
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
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