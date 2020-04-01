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'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

ANKARA'da, polisin 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında uygulama yaptığı alanda kuyruğa girmek istemeyen sürücüler, araçlarıyla geri dönüp ters yönde ilerleyerek, yan yola saptı.

01.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:07
'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

ANKARA'da, polisin 'koronavirüs'  tedbirleri kapsamında uygulama yaptığı alanda kuyruğa girmek istemeyen sürücüler, araçlarıyla geri dönüp ters yönde ilerleyerek, yan yola saptı.

Başkent'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Polis ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki giriş noktasında da denetim gerçekleştirdi. Polisler, araçları tek tek durdurup, sürücü ve yolcuları kontrol etti, ateşlerini ölçtü, salgına karşı da uyarılarda bulundu. Denetim nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu. Kuyruğa girmek istemeyen bazı sürücüler ise geri dönüp bulvarda bir süre ters yönde ilerledikten sonra, Hipodrom Kavşağı'dan dönerek yan yola saptı. Sürücüler, kuyrukta beklemek istemedikleri için geri döndüklerini söyledi.

Görüntü dökümü:

Ters yönde ilerleyen sürücülerden görüntü

Sürücüler ile röp.

İbrahim Kördemirci anons

Genel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,


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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler - Haberler

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