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Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi

Ankara'da, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler gereğince polis ekipleri denetim yaptı. Uygulama sırasında oluşan araç trafiğine girmek istemeyen kimi sürücüler, ters yöne saparak yan yola girdi.

01.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:05

Ankara'da polis ekipleri koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde uygulama başlattı. Şehrin giriş ve çıkışlarında başlatılan denetim sırasında oluşan kuyruğa girmek istemeyen sürücülerin bir kısmı, araçlarını ters yöne sokarak yan yoldan yollarına devam etti.

SÜRÜCÜLERİN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ

Başkentte koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Polis ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki giriş noktasında da denetim gerçekleştirdi. Polisler, araçları tek tek durdurup sürücü ve yolcuları kontrol etti, ateşlerini ölçtü, salgına karşı uyarılarda bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi

'BEKLEMEK İSTEMİYORUZ' DEYİP TERS YÖNE GİRDİLER

Denetim nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu. Kuyruğa girmek istemeyen bazı sürücüler ise geri dönüp bulvarda bir süre ters yönde ilerledikten sonra, Hipodrom Kavşağı'dan dönerek yan yola saptı. Sürücüler, kuyrukta beklemek istemedikleri için geri döndüklerini söyledi.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi
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