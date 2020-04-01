Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi

Ankara'da polis ekipleri koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde uygulama başlattı. Şehrin giriş ve çıkışlarında başlatılan denetim sırasında oluşan kuyruğa girmek istemeyen sürücülerin bir kısmı, araçlarını ters yöne sokarak yan yoldan yollarına devam etti.

SÜRÜCÜLERİN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ

Başkentte koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Polis ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki giriş noktasında da denetim gerçekleştirdi. Polisler, araçları tek tek durdurup sürücü ve yolcuları kontrol etti, ateşlerini ölçtü, salgına karşı uyarılarda bulundu.

'BEKLEMEK İSTEMİYORUZ' DEYİP TERS YÖNE GİRDİLER

Denetim nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu. Kuyruğa girmek istemeyen bazı sürücüler ise geri dönüp bulvarda bir süre ters yönde ilerledikten sonra, Hipodrom Kavşağı'dan dönerek yan yola saptı. Sürücüler, kuyrukta beklemek istemedikleri için geri döndüklerini söyledi.

Kaynak: DHA