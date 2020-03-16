Virüs dolandırıcıları Bafra'da
Samsun'un Bafra ilçesinde "Virüs taraması yapıyoruz" diye bir apartmana gelen 2 kişi polis ekiplerince aranıyor.
16.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:35
Samsun 'un Bafra ilçesinde "Virüs taraması yapıyoruz" diye bir apartmana gelen 2 kişi polis ekiplerince aranıyor.
Olay, Altınyaprak Mahallesi Konut Evler D Blok'ta bir dairenin kapısını çalan 2 kişi, "Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz. Virüs taraması yapıyoruz" diye eve girmek istedi. Virüs taraması yaptırmak istemediğini söyleyen ev sahibi bir süre sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri "Virüs taraması yapıyoruz" diye evleri gezen kimliği belirsiz kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
"Virüs taraması yapıyoruz" diyerek dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunulan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri böyle bir durumla karşılaşıldığında vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezini aramalarını istedi. - SAMSUN
Olay, Altınyaprak Mahallesi Konut Evler D Blok'ta bir dairenin kapısını çalan 2 kişi, "Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz. Virüs taraması yapıyoruz" diye eve girmek istedi. Virüs taraması yaptırmak istemediğini söyleyen ev sahibi bir süre sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri "Virüs taraması yapıyoruz" diye evleri gezen kimliği belirsiz kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
"Virüs taraması yapıyoruz" diyerek dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunulan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri böyle bir durumla karşılaşıldığında vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezini aramalarını istedi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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