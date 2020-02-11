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Virüs endişelerine karşın endeksler yükseldi

Küresel piyasalar, coronavirüs salgınınıdan ölenlerin giderek artmasına karşın, yükseliyor.

11.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:39Virüs endişelerine karşın endeksler yükseldi

Küresel piyasalar, coronavirüs salgınınıdan ölenlerin giderek artmasına karşın, yükseliyor.

ABD

ABD Başbakanı Donald Trump'ın Merkez Bankası (FED) Başkanı Jay Powell'ın faizleri hızlı yükselttiği ama yavaş düşürdüğüne ilişkin savını yinelemesinin ardından açılış öncesi yükseldi.

ABD piyasalarında açılış öncesi,

Dow Jones yüzde 0.21,

Nasdaq 100 yüzde 0.28,

S&P 500 yüzde 0.13 yükseldi.

Avrupa

Avrupa piyasaları açılışta;

- DAX yüzde 0.83,

CAC 40 yüzde 0.52,

-  FTSE 100 yüzde 28 yükseldi.

Dövizlerde; euro ve sterlin dolar karşısında yükselerek sırasıyla; 1.0911 ve 1.2906 düzeyinde.

Asya

Asya- Pasifik piyasaları bazı büyük şirketlerin Lunar Yeni Yılı ardından çalışmalarına devam etme kararı almasının ardından, coronavirüs salgını ölümlernin artmasına karşın, yeni vaka sayısının hız kesip azalmasının da etkisiyle yükseldi.

Asya piyasalarında kapanışta;

S&P/ASX 200 yüzde 0.61,

Hang Seng yüzde 1.36,

KOSPİ yüzde 1.0,

Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 0.60  yükseldi.



Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Donald Trump, Dow Jones, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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