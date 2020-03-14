Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Virüs fırsatçılarına karşı denetimler devam ediyor - Haberler

Virüs fırsatçılarına karşı denetimler devam ediyor

Virüs fırsatçılarına karşı denetimler devam ediyor Tokat Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Tokat Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından eczanelerde maske ve kolonya fiyatlandırma ve etiketlendirmelerine yönelik denetim düzenledi.

14.03.2020 03:03 | Son Güncelleme: 14.03.2020 03:05
Virüs fırsatçılarına karşı denetimler devam ediyor
TOKAT - Tokat Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Tokat Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından eczanelerde maske ve kolonya fiyatlandırma ve etiketlendirmelerine yönelik denetim düzenledi.
Türkiye'de görülen 2 koronavirüs vakası sonrasında fırsatçıların özellikle maske ve kolonya fiyatlarında yaptıkları oynamalara karşı yurt genelinde denetimler devam ediyor. Ticaret Bakanlığına bağlı olarak çalışmalarını yürüten Tokat Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler beraberinde Tokat Belediyesi Zabıta Ekipleriyle birlikte il genelindeki eczane ve marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde etiket standardına uymayan işletmelere, uymadıkları her bir ürün için 415 lira para cezası uyguladı. Tokat Ticaret İl Müdürü Ali Osman Sakar, rutin olarak devam ettirdikleri denetimlerde son günlerde kolonya ve maske üzerine yoğunlaştırdıklarını söyledi. Sakar, kent genelinde bulunan eczaneler ve ecza depolarında denetlemelerin devam edeceğini, fiyat etiketi yönetmeliğine uygun bulunmayan her bir ürün için ise 415 lira ceza uygulayacaklarını söyledi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Virüs fırsatçılarına karşı denetimler devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Tokat Belediyesi, Zabıta, Tokat, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti Haberler
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Haberler
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Haberler
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı