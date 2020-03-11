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Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Yapılan bir takım matematiksel modellemeler var. Önümüzdeki bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila yüzde 50'si bu virüs ile karşılaşacak gibi hesaplamalar yapılıyor" dedi.

11.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:40

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap,'tan korkutan bir açıklama geldi. Azap, Önümüzdeki bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila yüzde 50'si bu virüs ile karşılaşacak gibi hesaplamalar yapılıyor" dedi.

"DÜNYANIN YÜZDE 40-50'SİNİN ETKİLENECEĞİ HESAPLANIYOR"

Koronavirüsün biraz grip virüsüne benzediğini belirten Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Hem klinik bulgular nedeniyle grip virüsüne benziyor hem de yayılım özelliği ile grip virüsüne benziyor. O nedenle tıpkı grip virüsleri gibi dünyanın tamamını etkileyeceğini bekliyoruz. Yapılan bir takım matematiksel modellemeler var. Bu modelleme çalışmalarında önümüzdeki bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila yüzde 50'si bu virüs ile karşılaşacak gibi hesaplamalar yapılıyor" dedi.

"DOĞRU BİLGİ ÇOK ÖNEMLİ"

Koronavirüs ile ilgili sosyal medyaya da dikkat çeken Prof. Dr. Alpay Azap, "Doğru bilgiye ulaşmak da çok önemlidir bu salgınlarda. Bir insana kendisinden çok yanlış bilgi zarar verir. Bu nedenle de Sağlık Bakanlığının, bilimsel kuruluşların, uzmanlık derneklerinin söylediklerine itibar etsinler. Bunun dışında sosyal medyada yazılanların büyük kısmı eksik, yanlış ve çok kötü sonuçlara sebep olabilecek hatalı bilgiler" dedi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak

Kaynak: İHA

Etiketler : Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (7)
UZMANMİS:corona virus uzmaniymis,la uzmansa tedavisini gelistirsin o zaman cozum bulsun uzmanlik bunu gerektirir.Ha yapamiosa benden bi farkki yok cunku bende tahmin edebiliom bu durumu zaten.Uzmanmis..
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HAKAN:Ne zaman uzman oldunda konuşuyorsun ya boş yapma işine bak ya
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ÇOK GÜZEL.:zaten amaç ta bu. dünyanın yarısına bulaşsın ve ölsün. yani dünya nüfusu yarı yarıya azalması gerekiyor. yoksa gidişat kötü.
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ASLİNDA ...:ölüm orani dünya capinda yüzde 3. 4 . insanligin yarisini öldürmek icin kilit altinda tutulan cok daha etkili virüsler mevcut .
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ONUR:ya bi git ne ara uzman olmuş. boş laf yapmasın
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POLAT YAHYA:Kac kisiye hangi sürede bulasacagini hesaplayana kadar nasil durduruz engelleriz hesabi yapin
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SPORCU:Herkes spor yapmalı
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