Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Yapılan bir takım matematiksel modellemeler var. Önümüzdeki bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila yüzde 50'si bu virüs ile karşılaşacak gibi hesaplamalar yapılıyor" dedi.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap,'tan korkutan bir açıklama geldi. Azap, Önümüzdeki bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila yüzde 50'si bu virüs ile karşılaşacak gibi hesaplamalar yapılıyor" dedi.
"DÜNYANIN YÜZDE 40-50'SİNİN ETKİLENECEĞİ HESAPLANIYOR"
Koronavirüsün biraz grip virüsüne benzediğini belirten Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Hem klinik bulgular nedeniyle grip virüsüne benziyor hem de yayılım özelliği ile grip virüsüne benziyor. O nedenle tıpkı grip virüsleri gibi dünyanın tamamını etkileyeceğini bekliyoruz. Yapılan bir takım matematiksel modellemeler var. Bu modelleme çalışmalarında önümüzdeki bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila yüzde 50'si bu virüs ile karşılaşacak gibi hesaplamalar yapılıyor" dedi.
"DOĞRU BİLGİ ÇOK ÖNEMLİ"
Koronavirüs ile ilgili sosyal medyaya da dikkat çeken Prof. Dr. Alpay Azap, "Doğru bilgiye ulaşmak da çok önemlidir bu salgınlarda. Bir insana kendisinden çok yanlış bilgi zarar verir. Bu nedenle de Sağlık Bakanlığının, bilimsel kuruluşların, uzmanlık derneklerinin söylediklerine itibar etsinler. Bunun dışında sosyal medyada yazılanların büyük kısmı eksik, yanlış ve çok kötü sonuçlara sebep olabilecek hatalı bilgiler" dedi.
Kaynak: İHA