Virüs havadan bulaşır mı ?
Korona virüs öksürme, hapşırma, virüslü yüzeye dokunan eli ağza ve buruna götürme yoluyla bulaşıyor.
10.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:57
Virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi. Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.
DSÖ açıklamasında ayrıca kişilerin diğer insanlarla aralarına bir metre 'fiziksel mesafe' koymaları konusunda uyarılarda bulundu.
(İHA)
Kaynak: İHA
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