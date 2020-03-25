Virüs kaynaklı düşüşte ayakta kalan sektörlerler
Borsa İstanbul'da perakende, ilaç, biyoteknoloji ve kağıt alanında faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri koronavirüs kaynaklı hisse hareketlerinde pozitif ayrışmayı başardı.
25.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:02
Borsa İstanbul'da perakende, ilaç, biyoteknoloji ve kağıt alanında faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri koronavirüs kaynaklı hisse hareketlerinde pozitif ayrışmayı başardı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi