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Virüs kaynaklı düşüşte ayakta kalan sektörlerler

Borsa İstanbul'da perakende, ilaç, biyoteknoloji ve kağıt alanında faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri koronavirüs kaynaklı hisse hareketlerinde pozitif ayrışmayı başardı.

25.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:02
Virüs kaynaklı düşüşte ayakta kalan sektörlerler
Borsa İstanbul'da perakende, ilaç, biyoteknoloji ve kağıt alanında faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri koronavirüs kaynaklı hisse hareketlerinde pozitif ayrışmayı başardı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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