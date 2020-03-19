Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak

Koronavirüs nedeniyle okulların tatil olmasından sonra 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitimde dersler okuldaki gibi 40 dakika değil, 20 dakika olacak.

Türkiye'de 191 kişide görülen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle ilk, orta ve lise dengi okullar 16-23 Mart arası tatil edildi. Okullarda dersler 23 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitimle devam edecek.

"DERSİ KAÇIRANA TEKRARI VAR"

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, derslerin süresi hakkında bilgi verdi.

Selçuk şunları söyledi: "Televizyon kanallarıyla ilgili tüm ayrıntılar birazdan bütün televizyonlarda, haber mecralarında yer alacak. Şu anda dağıtımı yapılıyor. Uzaktan eğitim dersleri pazartesi 09.00'da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır. Televizyonlarda ihtiyaç duyulan dersleri, konuları bizim öğretmenlerimiz gönüllü hazırladı. Belirli merkezlerde, stüdyolarda, belirli okullarda öğretmenlerimiz küçük gruplar halinde çalışıyor, sonra test yayınlar yapılıyor. Hafta sonu da bütün televizyonlardaki içeriğin ve EBA alt yapısının son çalışmaları yapılacak."