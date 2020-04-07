Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı

Korona virüs nedeniyle, Bodrum 'da dışarı çıkmayan insanları fırsat bilen domuzlar, gündüz vakti sokağa indi.

SOKAKTA YİYECEK ARARKEN GÖRÜLDÜ

Bodrum'da özellikle hava karardıktan sonra kent merkezine yiyecek ve su aramak için inen yaban domuzları, bu kez güpegündüz şehre indi. Yeniköy Mahallesi Metin Yanık Sokak'ta evlerin arasında yiyecek ve su arayan yetişkin bir yaban domuzu, vatandaşların ilgisini çekti.

KÖPEKTEN KORKUP KAÇTI

Domuzu fark eden bir köpek ise domuza saldırmaya çalıştı. Etraftaki insanlardan ve köpekten korkan domuz, kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Köpek de domuzun arkasından koştu. Domuz daha sonra gözden kayboldu. Bölgede yaşanan hareketli anlar vatandaşlarca kaydedildi.

Kaynak: İHA