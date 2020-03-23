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Virüs nedeniyle boşalan Bebek sahili havadan görüntülendi

Korona virüs salgınına karşı alınan kapsamında İstanbullular yapılan uyarılara uyarak evlerine kapanmaya başladı.

23.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:21
Korona virüs salgınına karşı alınan kapsamında İstanbullular yapılan uyarılara uyarak evlerine kapanmaya başladı. Virüs nedeniyle boşalan Bebek sahili de havadan görüntülendi. Görüntü de onlarca tur teknesinin sefer yapmadığı görüldü.
Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye 'de de tespit edilmesinin ardından tedbirler genişletilerek devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında "evde kalın" uyarılarına uymaya başlayan İstanbullular evlerine kalmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin en uğrak noktalarından biri olan Bebek sahilinin de, virüs ve kötü hava şartlarının da etkisiyle boşaldığı görüldü. Bebek sahilinin boş hali ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntüler de onlarca tur teknesinin sefer yapmadığı görüldü.
(İHA) Virüs nedeniyle boşalan Bebek sahili havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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Virüs nedeniyle boşalan Bebek sahili havadan görüntülendi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Bebek, Güncel

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