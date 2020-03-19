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Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı

Sevgilisini görmek için gittiği İran'da koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan, kuaföre gidemeyen erkek arkadaşının saçlarını tıraş etti.

19.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:58

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren genç oyuncu İlayda Akdoğan, geçtiğimiz ay İran 'da yaşayan basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i görmeye gitti. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün İran'a gelmesiyle sevgilisinin evinde mahsur kalan oyuncu, kuaförlüğe soyundu.

SEVGİLİSİNİ TIRAŞ ETTİ

Basketbolcu aşkı İranlı Roham Kabir'i görmek için 15 gün önce Tahran'a uçan İlayda Akdoğan, ülkede koronavirüs nedeniyle ölü sayısının artmasıyla Türkiye'ye dönemedi. Evde karantinada olan oyuncu, sevgilisiyle günlük yaşantısını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya başladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, son olarak kuaföre gidemeyen sevgilisini banyoda tıraş ettiği anları paylaştı.

Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı

PAKETLİ ÜRÜNLERİ DAHİ YIKIYORLAR

Bin 200'den fazla insanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkeden durumun çok ciddi olduğunu söyleyen Akdoğan, alınması gereken tedbirler konusunda takipçilerini uyararak "Marketten bir şey aldığımızda evde yere bir bez seriyoruz ve onun üzerinde açıyoruz. Her şeyimizi yıkıyoruz" dedi.

Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı

VİRÜS NEDENİYLE İRAN'DA MAHSUR KALDI

Sık sık gittiği İran'a son gidişinde koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır kapılarını kapattığı ve tüm uçuşların iptal edildiğini öğrenen oyuncu, geçtiğimiz hafta YouTube kanalında yayınladığı videosunda yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: "Psikolojik olarak bunun sonu nereye varacak bilmiyorum. Burada vakit geçirmeyi sevsem de hayatım İstanbul'da... İstanbul'a gittiğimde 14 gün karantinada kalacağım. Benim etkilenmem önemli değil belki araştırmalara göre ben atlabilirim... Ya anne ve babama bulaşırsa..."

Oyuncu, İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için gönderilen Koca Yusuf'a neden binmediğiyle ilgili de "Türkiye'den İran'a gönderilen uçakla ilgili hiç bilgim yoktu. O yüzden bu uçakla dönemedim. Ev karantinasındayız. Her işte bir hayır vardır. Sağlık durumum iyi hasta değilim" demişti.

Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
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Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı

Haberin Videosu :

Salgın koronavirüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Etiketler : Basketbolcu, İran, Magazin

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Yorumlar (16)
DFDFDF:amannn ne iyi . . . .
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ALP:Evlilik dışı sevgili hayatı sürenleri Allah ıslah etsin. . . Evliliğin Hakkını vermeyeneleride(Amin)
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OZKAN:bu konuyu haber yapan zihniyet şunu aklına iyice sokmalı. Türk halkını kafanızda hangi seviyeye koyuyorsanız o seviyeden acilen uzaklaşın ''!!!!!!!!!!!!!! Bu asil halka bu tür ucuz şeyleri paylaşmayın.
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YAKO50:Çok önemsiz sayarak tepki vermekte önemsemenin değişik bir tepkii değilmi. !! Demekki haber oluyormuş, bizlerin sayeinde.
Cevap Yaz 1 0
MÜSLÜM GÜRSES:Yazıklar olsun
Cevap Yaz 0 0
MERT DEMİRSS:ne gereksiz bir haber ne gereksiz bir oyuncu bunlardan cok var allahım ya zoraki yapılmış bir haber
Cevap Yaz 0 19
ADINIZI YAZIN:Vallah bunlar işin gırgırında şimdi İran’da ölüm oranı yavaş işliyor olabilir . Orda şimdi birikim oluyor yarın yada öbür’sü gün bir günde binleri bulu vermiş ölüm ozaman böyle gır gıra alabilecekmisiniz .
0 0
CEVAP:Bencede
0 0
TÜRKÜMBEN:Baska haber bulamadinizmi
Cevap Yaz 1 19
CEVAP:Yok
0 0

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