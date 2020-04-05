Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Virüs nedeniyle semt pazarları kurulmayacak

Virüs nedeniyle semt pazarları kurulmayacak Adıyaman Semt Pazarcıları Derneği Başkanlığı tarafından korona virüsü salgını nedeniyle alınan karar ile semt pazarları 5 Nisan'dan sonra kurulmayacak.

05.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:01
Virüs nedeniyle semt pazarları kurulmayacak
ADIYAMAN - Adıyaman Semt Pazarcıları Derneği Başkanlığı tarafından korona virüsü salgını nedeniyle alınan karar ile semt pazarları 5 Nisan'dan sonra kurulmayacak.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle Adıyaman Semt Pazarcıları Derneği tarafından halkın ve pazarcı esnafların sağlığını korumak amacıyla 5 Nisan 2020 tarihinden sonra semt pazarları kurulmayacak. Pazarların tekrardan kurulması alınacak karar sonrası belirleneceği belirtildi.
Halkın ve pazarcı esnafının sağlığını düşündüklerini belirten Adıyaman Semt Pazarcıları Derneği Başkanı Mehmet Varol, "Korona virüsü salgını nedeniyle semt pazarımız 5 Nisan 2020 tarihinden sonra kurulmayacak. Bugün semt pazarımızın son günüdür. Semt pazarlarının yeniden faaliyete geçme tarihi şuan için belli değildir. Faaliyette yeniden alınacak olan kararla belirlenecektir. Amacımız hem halkımızın hem de pazarcı esnafımızın sağlığını korumaktır. Ümit ediyoruz ki bu salgının üstesinden hep birlikte geleceğiz" diye konuştu. Virüs nedeniyle semt pazarları kurulmayacak

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Genel

Haberin Videosu :

Virüs nedeniyle semt pazarları kurulmayacak
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Virüs nedeniyle semt pazarları kurulmayacak - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

15:17: Başkan Çiftçi 'den evde kalan gençlere kitap - Haberler 15:16: Başkan Aydın'dan sosyal dayanışma çağrısı - Haberler 15:14: Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor - Haberler 15:12: Orkestradan video konferansla konser - Haberler 15:10: Sebze yüklü tır devrildi, tonlarca sebze yola savruldu: 1 yaralı - Haberler 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 14:14: Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla - Haberler 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:51: Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü - Haberler 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi