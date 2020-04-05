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Virüs nedeniyle semt pazarları kurulmayacak

Adıyaman Semt Pazarcıları Derneği tarafından korona virüsü salgını nedeniyle alınan karar ile semt pazarları 5 Nisan'dan itibaren kurulmayacak.

05.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:03
Virüs nedeniyle semt pazarları kurulmayacak
Adıyaman Semt Pazarcıları Derneği tarafından korona virüsü salgını nedeniyle alınan karar ile semt pazarları 5 Nisan'dan itibaren kurulmayacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman Semt Pazarcıları Derneği tarafından halkın ve pazarcı esnafının sağlığını korumak amacıyla 5 Nisan tarihinden sonra semt pazarlarının kurulmaması kararı alındı. Halkın ve pazarcı esnafının sağlığını düşündüklerini belirten Adıyaman Semt Pazarcıları Derneği Başkanı Mehmet Varol, "Korona virüsü salgını nedeniyle semt pazarımız 5 Nisan 2020 tarihinden sonra kurulmayacak. Bugün semt pazarımızın son günüdür. Semt pazarlarının yeniden faaliyete geçme tarihi şuan için belli değildir. Faaliyette yeniden alınacak olan kararla belirlenecektir. Amacımız hem halkımızın hem de pazarcı esnafımızın sağlığını korumaktır. Ümit ediyoruz ki bu salgının üstesinden hep birlikte geleceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
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