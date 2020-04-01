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Virüs salgını ve milli dayanışma kampanyası

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek Virüs Salgını Seferberliği hakkında açıklamalarda bulundu.

01.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:58
Virüs salgını ve milli dayanışma kampanyası
Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek Virüs Salgını Seferberliği hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İbrahim Öztek; "Bu kampanya gerekiyordu ve başladı" dedi. 27 Mart gününden bu tarafa "Virüs Prof. Dr. İbrahim Öztek 'Virüs Salgını Seferberliği' hakkındaki açıklamalarına şöyle devam etti; Virüs Salgını Seferberliği" "Korona virüs Mücadele Fonu" yazılarımız başta İHA olmak üzere Aktüel Gazete, Gündoğumu, Üsküdar Üniversitesi ve Aydınlar Ocağı yayın organlarında, dolayısı ile yüzlerce sosyal medya yayınlarında yer aldı. Görülüyor ki bu yazılar bu gün amacına ulaştı.

Öztek: "Sayın Cumhurbaşkanımız bu görevi sahiplendi"

Konuya birilerinin devlet adına sahip çıkması gerekiyordu ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu görevi sahiplendi. Kendilerini candan tebrik ediyoruz. Yazılarımıza paralel bir yaklaşımla şimdi kendileri, bakanlar ve milletvekillerinin önderliğinde çığ gibi büyüyen bir bağış kampanyası başlamış oldu. Bu da her zaman zor günlerimizde milletçe emsali görülmemiş bir dayanışma içine girebileceğimizin bir örneğidir.

"Korona Salgını ile Mücadele" Azerbaycan 'da on gün önce başlatılmıştı

On gün önce Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev'in Azerbaycan'da başlatmış olduğu "Korona Salgını ile Mücadele" kampanyasına; Türkiye'de başta Anadolu Aydınlar Ocağı olmak üzere bazı sivil toplum örgütlerince maddi manevi destek verildi. Ülkemizde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası" da Azerbaycan'da ses getirdi. Bu gün Azerbaycan Aydınlar Ocağı üyeleri ve özellikle Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşları Devlet Destekleme Şurası Üyesi ve Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emin Hesenli kampanyamıza ilk günden bağışta bulundu. Bir millet olmanın, aynı sevinç ve üzüntüyü paylaşmanın bilincinde olan bu kardeşlerimizin de asil davranışlarını candan kutluyoruz.

Bu kampanyanın amacına ulaşması en büyük dileğimizdir. Ayrıca canı pahasına fedakarca hizmet veren ve bir kısmı "Görev Şehidi" sayılması gereken doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline Türk milleti adına candan şükranlarımızı sunuyoruz. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Azerbaycan, Aydınlar, 27 Mart, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Virüs salgını ve milli dayanışma kampanyası - Haberler

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