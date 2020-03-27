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Virüs savar oda Türkiye'ye örnek oldu

Antalya'da, korona virüs salgınına karşı Muratpaşa Belediyesi'nin bir firma ile birlikte tasarlayıp geliştirdiği ve hizmet binası girişine kurduğu ozon odası, belediyeler başta olmak üzere kamu kurumlarıyla birlikte fabrikaların da dikkatini çekti.

27.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:47
Virüs savar oda Türkiye'ye örnek oldu
Antalya 'da, korona virüs salgınına karşı Muratpaşa Belediyesi'nin bir firma ile birlikte tasarlayıp geliştirdiği ve hizmet binası girişine kurduğu ozon odası, belediyeler başta olmak üzere kamu kurumlarıyla birlikte fabrikaların da dikkatini çekti. Antalya'dan Gebze'ye 7 kurum, sistemi incelemeye alırken, Belediye Başkanı Ümit Uysal, ozon odasının belediyeye gelen herkesin isteğe bağlı olmaksızın kullanmasıyla farklılaştığını dile getirdi.

Antalya'da 500 bini aşkın nüfusu ve hastaneleri, kamu kurum kuruluşları, iş merkezleriyle kent yaşamının merkezi olan Muratpaşa'da, belediyenin korona virüs salgınına karşı ana hizmet binası girişinde hafta başı hizmete aldığı ozon odası Türkiye 'nin dikkatini çekti. Belediye çalışanları da dahil belediyeye gelen herkes, ozon odasında dezenfekte olduktan sonra binaya geçiş yaparken Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin 3 bin kişilik büyük bir aile olduğunu söyledi. İlgili kararnameler çerçevesinde salgına karşı risk grubunda bulunan personelin izinli olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Kalan personelimizle hizmetlerimizi devam ettirirken onların sağlık durumlarını ve koşullarını düşünmek zorundayız" dedi.

Özgün model

Ozon odasının böyle bir durum karşısında özgün bir çalışma olarak ortaya çıktığını dile getiren Başkan Uysal, sistemin gelen herkesin isteğe bağlı olmadan kullanmasıyla farklılaştığının altını çizdi. Başkan Uysal, sosyal mesafe ve gerektiği durumlarda maske, eldiven ve koruyucu giysi kullanımı gibi diğer önlem setlerinin belediye hizmet binası içinde harfiyen uygulandığını, ozon odasının da bu setin bir parçası olduğunu belirtti. Uysal, "Ozon gazının bakteriler, virüsler üzerindeki etkisi biliniyor. Bundan yararlanmak için özgün model üzerinde durduk. Binamıza giren herkes yüzeylerdeki virüslere karşı gaz tedbirini almış olarak giriyor" diye konuştu.

Muratpaşa'yla geliştirildi

Muratpaşa Belediyesi'nin hafta başı uygulamaya aldığı sistem şu ana kadar aralarında fabrikaların da bulunduğu 7 kurumun dikkatini çekti. Muratpaşa Belediyesi'yle birlikte sistemi; buluş ve tasarım anlamında büyük kurum ve kuruluşlar için uygun hale getirdiklerini belirten firmanın yetkilisi, Burdur, Fethiye, Manavgat belediyeleriyle birlikte Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün sistemi incelemeye aldığını söyledi. Bununla birlikte Gebze'de iki fabrikanın da sistemle ilgilendiğini aktaran yetkili, sistemin buluş, tasarım ve uygulamaya alma noktasında gösterdiği duyarlılığın önemine dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Muratpaşa, Türkiye, Antalya, Güncel

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