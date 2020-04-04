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Virüs sebebiyle boşalan Atakum sahili havadan görüntülendi

Virüs sebebiyle boşalan Atakum sahili havadan görüntülendi Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından Atakum sahili şeridi bomboş kaldı.

04.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:38
Virüs sebebiyle boşalan Atakum sahili havadan görüntülendi
SAMSUN - Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından Atakum sahili şeridi bomboş kaldı. Boş kalan cadde ve sahil kenarı havadan görüntülendi.
Samsun 'da korona virüs tedbirleri genişletilerek son hızıyla devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında "evde kalın" uyarılarını dikkate alan Samsunlular evinde kalmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ardından, 20 yaş altının da sokağa çıkışlarında kısıtlamaya gidileceğini duyurmasının ardından, gençlerin uğrak yeri olan Atakum sahili bomboş kaldı. Sahil kenarında gözüken az sayıda vatandaşlar ise arada hava almaya ve hareket etmeye çıktıklarını ifade etti.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ise gün boyu mesai harcayarak sahil kenarlarında denetimlerini sürdürüyor. Virüs sebebiyle boşalan Atakum sahili havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Atakum, Genel

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Virüs sebebiyle boşalan Atakum sahili havadan görüntülendi
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