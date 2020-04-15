Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Virüs sessizliği vaşakları açığa çıkardı

Virüs sessizliği vaşakları açığa çıkardı Tokat kırsalında uzun zamandır görünmeyen vaşaklar, koronavirüs dolayısıyla insanların evlerine çekilmesiyle birlikte şehirlere yakın yerlerde de görünmeye başladı.

15.04.2020 23:01 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:02
Virüs sessizliği vaşakları açığa çıkardı
TOKAT - Tokat kırsalında uzun zamandır görünmeyen vaşaklar, koronavirüs dolayısıyla insanların evlerine çekilmesiyle birlikte şehirlere yakın yerlerde de görünmeye başladı.
Tokat'ın Almus ilçesinde kırsaldaki görevlerini tamamlayan 112 ekipleri Almus ilçesine 1 km mesafede 2 vaşağın peş peşe yürüdüğü anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Koronavirüs dolayısıyla birçok insanın evde kalmasıyla birlikte, vaşaklar da daha geniş bölgelerde görünmeye başladı. Almus ilçe merkezi sayılabilecek bir noktaya kadar gelen ve soyu tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında olan vaşaklar daha önce de Zile ilçesinde de görüntülenmişti. Vaşakların görüldüğü yerin Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğüne bildirildiği öğrenildi. Virüs sessizliği vaşakları açığa çıkardı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Almus, Tokat, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Bakan Selçuk, ’yaz tatili ortadan kalkacak’ iddiasına yanıt verdi Haberler
Bakan Selçuk, "yaz tatili ortadan kalkacak" iddiasına yanıt verdi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Haberler
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
Bilim Kurulu üyesinden uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmedi Haberler
Bilim Kurulu üyesinden uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmedi
’14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım’ diyen Trump, harekete geçti Haberler
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, harekete geçti
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde Haberler
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde
Haberler ›› Yerel ››Virüs sessizliği vaşakları açığa çıkardı - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

23:45: İstanbul Tıp Fakültesi'nde yeni binaların yapımı devam ediyor - Haberler 23:43: Saplantılı aşıktan akıl almaz cinayet - Haberler 23:42: İç Anadolu'nun 'Antalyası'nda üretim hız kesmeden devam ediyor - Haberler 23:40: Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haberler 23:40: Polis, sosyal mesafeyi koruyarak zeybek oynadı - Haberler 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu 22:28: Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak 21:05: İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi - Haberler 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı