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Virüs tedbirleri trafik kazalarında yüzde 34'lük düşüşe neden oldu

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse (KOVID-19) yönelik İstanbul'da alınan tedbirler, trafik kazalarında yüzde 34'lük düşüşü de beraberinde getirdi.

27.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:22
Virüs tedbirleri trafik kazalarında yüzde 34'lük düşüşe neden oldu
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse (KOVID-19) yönelik İstanbul 'da alınan tedbirler, trafik kazalarında yüzde 34'lük düşüşü de beraberinde getirdi.

İstanbul Trafik Denetleme kurumlarından derlenen bilgilere göre; korona virüsle mücadele kapsamında harekete geçirilen 'Evde Kal' çağrıları, İstanbul trafiğindeki kazalarda düşüşe yol açtı. Yapılan çağrılara kulak veren vatandaşlar İstanbul'un araç trafiğini rahatlatırken, eğitime ara verilmeden önceki mesai saatlerine kıyasla yollarda büyük oranda rahatlama yaşandı. Salgın öncesi kent trafiğinin yoğunluğu ortalama yüzde 60 seviyesinde seyrederken, bu yoğunluk Mart ayının ortalarında yüzde 27'ye kadar geriledi. Bu hafta itibariyle kent genelindeki araç trafiği yoğunluğunun ise yüzde 13'lere kadar gerilediği aktarıldı.

Trafik yoğunluğunun büyük oranda düşmesiyle trafik kazalarının da aynı oranda düştüğü gözlendi. Buna göre, İstanbul Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında yaşanan yaralamalı, ölümlü ve maddi hasarlı kaza oranlarındaki düşüşün yüzde 34 seviyelerine kadar gerilediği belirtildi.

Mart ayının 5'i ile 15'i arasını kapsayan zaman diliminde İstanbul il sınırları içinde biri ölümlü, 240'ı yaralamalı, 549'u ise hasarlı olmak üzere toplam 790 trafik kazasının yaşandığı, 16 ila 26 Mart tarihleri arasında ise dördü ölümlü, 141'i yaralamalı ve 375'i hasarlı olmak üzere 520 kazanın meydana geldiği aktarıldı. Türkiye'de de baş gösteren virüs salgınına yönelik alınan tedbir öncesindeki ve sonrasındaki 11'er günlük rakamlara göre kazalardaki yüzde 34'lük düşüş, can ve mal kayıplarının da önüne geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, 3. Sayfa

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