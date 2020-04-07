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Virüs tehdidi sürecinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını, ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirirken; bu zorlu süreç Türk toplumu içinde dayanışma ruhunu da canlandırdı.

07.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:11
Virüs tehdidi sürecinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verecek
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını, ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirirken; bu zorlu süreç Türk toplumu içinde dayanışma ruhunu da canlandırdı. Aydın 'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren fırıncı, salgınla mücadele sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı yapmaya başladı.

Bu duyarlı davranış başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere başka yardımseverleri de harekete geçirdi. Fırın işletmecisi Cemal İlboğa işletme olarak kendi dağıtımlarının yanında başka hayırseverlerle, ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya da başladı.

Başlattığı hareketi kampanya değil, yardımlaşma ve dayanışma olarak nitelendiren Sökeli fırıncı Cemal İlboğa; "Korona virüs salgın sürecinde işsiz kalan, ekonomik durumu çok bozulan insanlarımız var. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyoruz. Fırından gelip aldıkları gibi, biz 65 yaş üzerine kendimiz dağıtıyoruz. Paylaştıkça büyür" dedi.

Olumlu tepkilerle karşılaştıklarını belirten Cemal İlboğa; destek olmak isteyen çok sayıda hayırseverinde de kendilerine ulaştığını ve onların ekmek yardımlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın, Söke, Güncel
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