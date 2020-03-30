İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul’dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgınının Türkiye 'de yayılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Başlangıçta yurt dışından gelenler tehlike oluşturuyordu. Devamında İstanbul 'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı" ifadelerini kullandı.

"OLDUĞUNUZ YERDE KALIN"

Yeni Şafak'tan Mehmet Acet'e konuşan Soylu, İstanbullulara kentten ayrılmamaları yönünde çağrı yaptı ve "Bir yere gitmeyin, olduğunuz yerde kalın" şeklinde konuştu.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA İZOLASYON SORUNU VAR" DEMİŞTİ

Soylu dört gün önceki açıklamasındaysa İstanbul, İzmir ve Ankara'da 'kentlerin çekildiğini' ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 'sosyal izolasyonda sorun olduğunu' söylemişti.

ÜLKEMİZDE CAN KAYBI 131'E YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs sebebiyle 131 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan dün açıklanan rakamlara göre toplam vaka sayısı da 9 bin 217'ye yükseldi.

13 İLDE KARANTİNA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bazı köy, belde ve mahallelerinde karantina uygulanan illerin arasına, Rize, Van, Yozgat, Malatya, Tunceli, Artvin, Gümüşhane, Kütahya, Çankırı, Sivas, Giresun ve Çanakkale'nin ardından Çorum da eklendi.