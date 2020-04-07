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'Virüs uzaklaştırma amaçlı kolonyada alkol oranı en az yüzde 70 olmalı'

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Benhur Çetin, "Virüs ve bakterileri uzaklaştırmak amaçlı kullanılan kolonyalarda alkol oranı en az yüzde 70 olmalıdır" dedi.

07.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:16
'Virüs uzaklaştırma amaçlı kolonyada alkol oranı en az yüzde 70 olmalı'

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Benhur Çetin, "Virüs ve bakterileri uzaklaştırmak amaçlı kullanılan kolonyalarda alkol oranı en az yüzde 70 olmalıdır" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Benhur Çetin, virüs ve bakterileri yok etmede, el dezenfektanlarının yanı sıra kolonyaların da tercih edilebileceğini ifade etti. Kolonya tercih ederken alkol oranı en az yüzde 70 olanlarının kullanılması gerektiğini vurgulayan Çetin, "Kolonyalar da el dezenfektanı olarak tercih edilebilir ancak her kolonya el dezenfektanı değildir. Dezenfektan olarak kullanılacak olan kolonyaların, mutlaka yüzde 70 veya 80'in üstünde alkol oranının olması gerekiyor. Alkol oranı yüzde 70'in altındaki kolonyalar istediğimiz bakteri ve virüslere öldürücü etkiyi göstermiyorlar. Aldığımız kolonyada buna bakmamız gerekiyor. Ancak su ve sabunun yerini hiçbir el dezenfektanı tutmaz, o nedenle su ve sabuna ulaşamadığımız yerlerde kolonya ve diğer dezenfektanlar kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

'VİRÜSLER 60 DERECE VE ÜZERİNDE CANLI KALMIYOR'

Çamaşırların dezenfeksiyonunda ise 60 derece sıcaklık ve normal deterjanın yeterli olduğunu kaydeden Çetin, "Koronavirüs, normal çamaşır makinesinde 60 derecenin üstünde normal deterjanlarla elbiselerimiz yıkandığında canlı kalmıyor. Bunu çok net bir şekilde biliyoruz. Kirlendiğini düşündüğümüz kıyafetlerimizi normal çamaşır makinesinde 60 derecenin üstünde deterjanla yıkadığımızda bu virüs ölüyor" şeklinde konuştu.

'PARANOYA HALİNE GETİRMEYE GEREK YOK'

Sağlık çalışanlarının kıyafet dezenfeksiyonu konusunda daha hassas davranmaları gerektiğinin altını çizen Çetin, vatandaşların ise yalnızca hastane ortamından döndükten sonra kıyafetlerini 60 derece ve üzerinde yıkamalarının yeterli olacağını belirtti. Çetin, "Normal vatandaşlarımız için bu durumu bir paranoya haline getirmeye gerek yok. Hastaneye başvurmadıkları ya da kalabalık ortamlara girmedikleri takdirde kıyafetleri için ekstra almalarını gerektiren bir önlem yok. Hastaneye başvuran vatandaşlarımız için ise hastanede belirli bir vakit geçirirlerse bu kıyafetlerini uygun bir şekilde yıkamaları yeterli olacaktır. Bunu paranoya yapmadan, çok sayılara boğulmadan kişisel hijyenimizi ve sosyal mesafemizi koruyarak bu hastalıktan korunabiliriz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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