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'Virüs var' diyen alkollü şahıs, sağlıkçıların talebini reddetti

Kırşehir'de, belediye binası önünde yatan alkollü şahıs, virüs vakası var diye sağlık görevlilerinin yardım talebini reddetti.

21.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:23
'Virüs var' diyen alkollü şahıs, sağlıkçıların talebini reddetti
Kırşehir 'de, belediye binası önünde yatan alkollü şahıs, virüs vakası var diye sağlık görevlilerinin yardım talebini reddetti.

Öğle saatlerinde belediye binası önünde kendini kaybederek yatan V.Ç., adlı kişi yapılan ihbarla gelen sağlık görevlilerinin yardım talebini 'virüs var dokunmayın' diyerek geri çevirdi. Polisin ikna ettiği V.Ç., yine polisin yardımıyla yattığı yerden kaldırılarak ambulansa götürüldü. Polis refakatinde Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan V.Ç.,'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Kırşehir, 3. Sayfa

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