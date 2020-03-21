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'Virüs var' diyen alkollü şahıs, sağlıkçıların yardım talebini reddetti

'Virüs var' diyen alkollü şahıs, sağlıkçıların yardım talebini reddetti Kırşehir'de, belediye binası önünde yatan alkollü şahıs, virüs vakası var diye sağlık görevlilerinin yardım talebini reddetti.

21.03.2020 18:27 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:28
'Virüs var' diyen alkollü şahıs, sağlıkçıların yardım talebini reddetti
KIRŞEHİR - Kırşehir 'de, belediye binası önünde yatan alkollü şahıs, virüs vakası var diye sağlık görevlilerinin yardım talebini reddetti.
Öğle saatlerinde belediye binası önünde kendini kaybederek yatan V.Ç., adlı kişi yapılan ihbarla gelen sağlık görevlilerinin yardım talebini 'virüs var dokunmayın' diyerek geri çevirdi. Polisin ikna ettiği V.Ç., yine polisin yardımıyla yattığı yerden kaldırılarak ambulansa götürüldü. Polis refakatinde Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan V.Ç.,'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. ’Virüs var’ diyen alkollü şahıs, sağlıkçıların yardım talebini reddetti

Kaynak: İHA

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'Virüs var' diyen alkollü şahıs, sağlıkçıların yardım talebini reddetti
Etiketler : Kırşehir, 3. Sayfa

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