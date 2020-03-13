Virüse karşı çalışmalar Büyükgöz'ün denetiminde
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz İlçe genelinde koronavirüse karşı alınan önlemleri denetledi.
13.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:13
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz İlçe genelinde koronavirüse karşı alınan önlemleri denetledi.
Gebze'de korona virüsü salgın riskine karşı hijyen çalışmaları ilçenin dört bir yanında hız kesmeden devam ediyor. İlçede bulunan okullarda ve camilerde tamamlanan dezenfektan ilaçlama ve diğer hijyen çalışmaları çocukların yoğunlukla kullandığı park ve bahçelerde de devam ediyor. Çalışmaları sahada denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, "Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs çok şükür ki ülkemizde tehdit oluşturacak düzeye ulaşmadı. Korona virüsten korkmuyoruz. Salgın riskine karşı tedbirlerimizi aldık ve sürdürüyoruz. Parklarda da çalışmalarımıza ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Önlemleri geliştireceğiz" dedi. - KOCAELİ
Gebze'de korona virüsü salgın riskine karşı hijyen çalışmaları ilçenin dört bir yanında hız kesmeden devam ediyor. İlçede bulunan okullarda ve camilerde tamamlanan dezenfektan ilaçlama ve diğer hijyen çalışmaları çocukların yoğunlukla kullandığı park ve bahçelerde de devam ediyor. Çalışmaları sahada denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, "Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs çok şükür ki ülkemizde tehdit oluşturacak düzeye ulaşmadı. Korona virüsten korkmuyoruz. Salgın riskine karşı tedbirlerimizi aldık ve sürdürüyoruz. Parklarda da çalışmalarımıza ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Önlemleri geliştireceğiz" dedi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel
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