Virüse karşı destek paketi bugün açıklanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı koronavirüsün ekonomik tahribatını azaltacak önlemler paketini açıklayacak.
18.03.2020 05:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 05:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı koronavirüsün ekonomik tahribatını azaltacak önlemler paketini açıklayacak. Gündemde yeni KGF destek mekanizmasının başlatılması var.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Ekonomi
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