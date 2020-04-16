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Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler

Koronavirüs salgınının sebep olduğu olumsuz ekonomik sonuçların önüne geçmek adına Meclis'e getirilen ekonomik önlemler paketi kabul edildi. Önlemler kapsamında işçilere nakdi destek verilecek, işletmeler üç ay işçi çıkaramayacak, KYK kredi borçları 3 ay ertelenecek ve bazı vergilere düzenleme getirilecek.

16.04.2020 07:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:09

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Teklif kapsamında ekonomik önlemler adına bir dizi kararlar alındı. İşte madde madde o kararlar:

-Hazine taşınmazları için ödenmesi gereken bedeller, erişim bedelleri, Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen yerler ve taşınmazlar, Belediye ve özel idareler taşınmazları için ödenmesi gereken bedeller 3 ay erteleniyor.

-Faaliyet yetkileri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve aidat ve reklam vergileri ilke çevre vergileri alınmayacak.

KYK KREDİLERİ 3 AY ERTELENİYOR

-Yüksek Öğrenim kredi borçları üç aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı kalmak üzere başvuru şartı aranmaksızın üç ay erteleniyor.

-Lisanslı Depoculuk kapsamında verilen ver 2020 yılı içinde geçerlilik süresi bir yıl uzatılıyor.

-Ticaret gemiler için düzenlenen ve 11.03.2020 tarihi ile 31.07.2020 arasında süresi dolan veya dolacak denize elverişlilik belgeleri 01.08.2020 tarihine kadar uzatılıyor.

-Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu göre verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek Genel Kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenecek.

-Kooperatifler Kanunu kapsamında Genel Kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenecek.

İŞÇİLERE GÜNLÜK 39.24 TL MADDİ DESTEK

-İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek.

-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Mayıs ayında yapılması gereken Birlik Genel Kurulu bir sonraki yıl Genel Kurul ile birlikte yapılacak.

-Tıp ve Diş hekimliği Fakülteleri'ne borç karşılama yüzdeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek oranın altında kalanlara Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecek.

-Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilecek.

3 AY BOYUNCA İŞÇİ ÇIKARILMAYACAK

-İşletmeler üç ay süreyle işçi çıkartamayacak.

-Sermaye şirketleri 2019 yılı net dönem karının yüzde 23'inin dağıtımına karar verilebilir.

-Varlık Fonu A.Ş. ile ilgili denetim raporu Eylül ayında verilecek.

-Fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapanlara ceza getiriliyor.

Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis’ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Etiketler: İşçi, Ekonomi, Güncel
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