Virüse karşı ekonomik tedbirler devrede
Dünyanın birçok ülkesinde etkili olan yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini alan Türkiye, salgının ekonomiye muhtemel etkilerini en aza indirmek için de gümrüklerden ulaştırmaya, üretimden iç ticarete kadar sıkı önlemler uyguluyor.
09.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:40
Dünyanın birçok ülkesinde etkili olan yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini alan Türkiye , salgının ekonomiye muhtemel etkilerini en aza indirmek için de gümrüklerden ulaştırmaya, üretimden iç ticarete kadar sıkı önlemler uyguluyor.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Virüse karşı ekonomik tedbirler devrede
Manşet
Haberler
Ekonomi
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Ekonomi
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Ekonomi
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Ekonomi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Ekonomi
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Ekonomi
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Ekonomi
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Ekonomi
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var