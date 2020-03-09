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Virüse karşı ekonomik tedbirler devrede

Dünyanın birçok ülkesinde etkili olan yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini alan Türkiye, salgının ekonomiye muhtemel etkilerini en aza indirmek için de gümrüklerden ulaştırmaya, üretimden iç ticarete kadar sıkı önlemler uyguluyor.

09.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:40
Virüse karşı ekonomik tedbirler devrede
Dünyanın birçok ülkesinde etkili olan yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini alan Türkiye , salgının ekonomiye muhtemel etkilerini en aza indirmek için de gümrüklerden ulaştırmaya, üretimden iç ticarete kadar sıkı önlemler uyguluyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Ekonomi
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