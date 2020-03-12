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Virüse karşı iş yerinde alınabilecek önlemler

Koronavirüse karşı hijyen önlemleri artarken, iş hayatı açısından yapılması gereken çok şey var.

12.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:19
Virüse karşı iş yerinde alınabilecek önlemler
Koronavirüse karşı hijyen önlemleri artarken, iş hayatı açısından yapılması gereken çok şey var.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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