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virüse karşı kaldırım ve duraklar köpüklü suyla temizlendi

Adıyaman'ın Kahta Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki kaldırımlar ve duraklar korona virüsüne karşı köpüklü suyla yıkanarak temizlendi.

15.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:44
virüse karşı kaldırım ve duraklar köpüklü suyla temizlendi
Adıyaman 'ın Kahta Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki kaldırımlar ve duraklar korona virüsüne karşı köpüklü suyla yıkanarak temizlendi.

Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, korona virüsüne karşı aldıkları önlemler kapsamında itfaiye araçlarıyla ilçede bulunan kaldırımları ve yolcu duraklarını temizledi. Hummalı bir çalışma içerisine giren itfaiye ekipleri, çalışmalarına da aralıksız bir şekilde devam edeceklerini belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Adıyaman, İtfaiye, Kahta, Güncel

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