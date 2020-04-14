Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti

Gaziantep'teki Devr-i Alem Para Müzesi'nin sahibi, koronavirüs nedeniyle müzesinde bulunan yaklaşık 4 ton parayı dezenfekte etti. Dezenfekte edilen paralar, kavanozlarda muhafaza edilecek.

14.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:00
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti

Gaziantep 'te bulunan Devr-i Alem Para Müzesi'nin sahibi Esat Kaplan, koronavirüs nedeniyle müzesinde bulunan ve virüs taşıdıkları gündeme gelen yaklaşık 4 ton parayı dezenfekte etti. Temizliği sağlanan paralar müzedeki kavanozlarda saklanacak.

HOLLANDA'DA BAŞLAYAN KOLEKSİYON ANTEP'TE MÜZE OLDU

Gaziantepli Esat Kaplan, uzun yıllar yaşadığı Hollanda 'dan, 20 yıl önce Türkiye 'ye dönüş yaptı. Hollanda'da başladığı para koleksiyonuna memleketinde de devam eden Kaplan, onlarca ülkeye ait banknot ve madeni paraları 11 yıl önce kurduğu Devr-i Alem Para Müzesi'nde sergilemeye başladı. Elinde yaklaşık 4 ton para bulunan Kaplan, koronavirüsün yayılmasının ardından bakterileri barındırdığı gündeme gelen paraları dezenfekte etme kararı aldı.

''DÜNYANIN HER YERİNDEN PARA MEVCUT''

Koruycu tulum giyip, maske ve eldiven takan Esat Kaplan, cımbız ile paraları tek tek cam fanusun içerisindeki dezenfekte ilacında bir süre bekletti ve ardından kavanozlara yerleştirdi.Esat Kaplan, paranın dünyada en çok bakteri barındıran unsurlardan birisi olduğunu ifade etti. Dünyadaki tüm ülkelere ait paranın kendisinde mevcut olduğunu söyleyen Kaplan, "Dünyada en çok bakteri parada toplanıyor. Para en çok bakteri taşıyan unsur olduğu için dezenfekte işlemlerini yaptık. Bizim koleksiyonumuzda dünyanın her yerinden para mevcuttur. Bizde kendi çapımızda bir temizleme işlemi yapmaya çalıştık." dedi.

''ENVANTERİMİ GÖRMÜŞ OLDUM''

Bir hafta süren dezenfekte işlemi ile koleksiyonundaki envanterini de gördüğünü anlatan Kaplan, "Bu sayede kendi envanterimi de görmüş oldum. Kavanozlarımı temizledim, metal ve kağıt paraları elimden geldiği kadarıyla dezenfekte etmeye çalıştım. En büyük isteğimiz bir an önce bu sürecin sona ermesi ve salgının bitmesiyle müzemizde yeniden ziyaretçilerimizi ağırlamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Hollanda, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
10 Nisan’daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haberler
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı Haberler
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı
Babacan’dan Soylu’nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Survivor’da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa’ya sert çıktı Haberler
Survivor'da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa'ya sert çıktı
Haberler ›› Güncel ››Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:10: (Özel) Ambulansların korona vak'alarına müdahale süreci görüntülendi - Haber 09:10: Edirne dronla havadan da dezenfekte ediliyor - Haber 09:09: Başkan Büyükakın; ''Kocaeli turizmde parlayan bir yıldızdır'' - Haber 09:04: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek - Haber 09:04: Koronavirüs Alışveriş ya da Kargo Paketlerinden Bulaşır mı? - Haber 07:42: İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü - Haberler 00:36: Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti - Magazin