Virüse karşı sanal tokalaşma

Bir milyona ulaşan nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Osmangazi'nin Belediye Başkanı Mustafa Dündar, halkla buluşmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dündar, korona salgını sebebiyle ara verdiği yüz yüze ziyaretleri sanal ortama taşıdı.Salgın öncesi her gün bir mahalle pazarında vatandaş ve esnafla buluşan, ev ziyaretleri yapan Başkan Mustafa Dündar, yine dikkat çeken bir uygulamaya imza attı. Koronavirüsü sebebiyle sosyal mesafeye dikkat çeken Dündar, sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşan onlarca vatandaşın yine sosyal medya üzerinden misafir oluyor. Vatandaşların taleplerini dinleyen Mustafa Dündar'ın sosyal medya üzerinden buluşmaları renkli görüntülere sahne oluyor. Koronavirüsü sebebiyle tokalaşmaya hasret kalan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden kendilerine konuk olan Başkan Dündar'a elini uzatarak özlem giderdi.Sosyal belediyecilik, halkla ilişkiler ve temas kurma çalışmaları ile dikkat çeken Mustafa Dündar, koronavirüsü tehdidini farklı bir yaklaşımla devre dışı bıraktı. 'Evde kal' çağrısı sebebiyle aileleri ile zaman geçiren vatandaşların sosyal medya üzerinden taleplerini dikkate alan Dündar, her gün ortalama 50'ye yakın aileye sosyal medya üzerinden canlı yayınla konuk oluyor. Vatandaşların bu yeni ev ziyaretinin son derece samimi geçtiğini belirten Dündar, "Bizim için vatandaşımızla buluşmak, onları dinlemek son derece mühim. Vatandaşlarımızın şaşkınlığı, yaklaşımı ve samimiyeti gerçekten çok güzel. Her anlamda verimli bir buluşma oluyor" dediDündar, "Şartlar değişti, ama biz vatandaşımızla kurduğumuz gönül köprüsüne ara vermedik. Virüs sebebiyle teknolojinin imkanlarından faydalanarak her gün yaklaşık 50 vatandaşımızın evine konuk oluyoruz" diye konuştu. - BURSA

