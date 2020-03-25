Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Virüse karşı sanal tokalaşma - Haberler

Virüse karşı sanal tokalaşma

Bir milyona ulaşan nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Osmangazi'nin Belediye Başkanı Mustafa Dündar, halkla buluşmalarına hız kesmeden devam ediyor.

25.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:09
Virüse karşı sanal tokalaşma
Bir milyona ulaşan nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Osmangazi'nin Belediye Başkanı Mustafa Dündar, halkla buluşmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dündar, korona salgını sebebiyle ara verdiği yüz yüze ziyaretleri sanal ortama taşıdı.

Salgın öncesi her gün bir mahalle pazarında vatandaş ve esnafla buluşan, ev ziyaretleri yapan Başkan Mustafa Dündar, yine dikkat çeken bir uygulamaya imza attı. Koronavirüsü sebebiyle sosyal mesafeye dikkat çeken Dündar, sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşan onlarca vatandaşın yine sosyal medya üzerinden misafir oluyor. Vatandaşların taleplerini dinleyen Mustafa Dündar'ın sosyal medya üzerinden buluşmaları renkli görüntülere sahne oluyor. Koronavirüsü sebebiyle tokalaşmaya hasret kalan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden kendilerine konuk olan Başkan Dündar'a elini uzatarak özlem giderdi.

Sosyal belediyecilik, halkla ilişkiler ve temas kurma çalışmaları ile dikkat çeken Mustafa Dündar, koronavirüsü tehdidini farklı bir yaklaşımla devre dışı bıraktı. 'Evde kal' çağrısı sebebiyle aileleri ile zaman geçiren vatandaşların sosyal medya üzerinden taleplerini dikkate alan Dündar, her gün ortalama 50'ye yakın aileye sosyal medya üzerinden canlı yayınla konuk oluyor. Vatandaşların bu yeni ev ziyaretinin son derece samimi geçtiğini belirten Dündar, "Bizim için vatandaşımızla buluşmak, onları dinlemek son derece mühim. Vatandaşlarımızın şaşkınlığı, yaklaşımı ve samimiyeti gerçekten çok güzel. Her anlamda verimli bir buluşma oluyor" dedi

Dündar, "Şartlar değişti, ama biz vatandaşımızla kurduğumuz gönül köprüsüne ara vermedik. Virüs sebebiyle teknolojinin imkanlarından faydalanarak her gün yaklaşık 50 vatandaşımızın evine konuk oluyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Dündar, Koronavirüs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı
Bakan Koca müjdeyi verdi! Taburcu olan 2, iyileşen 26 hasta var Haberler
Bakan Koca müjdeyi verdi! Taburcu olan 2, iyileşen 26 hasta var
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor

Son Dakika Güncel Haberleri

19:54: - Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinden tır şoförlerine yardım- Sınırda 50 kilometrelik kuyruk oluştu - Haber 19:53: BARAJDA DOLULUK YÜZDE 31 DAHA AZ... İLERLEYEN GÜNLER İÇİN TASARRUFA DİKKAT -1 - Haber 19:53: KÜTAHYA Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretiliyor - Haber 19:52: Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi - Haber 19:51: Irak Sağlık Bakanı, koronavirüs hastaları için hazırlanan laboratuvarlarda incelemelerde bulundu - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Haber 19:12: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var - Haber 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber