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Virüse karşı 'sanal tokalaşma'

BURSA'nın Osmangazi ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, halka yaptığı ziyaretleri bilgisayar üzerinden görüntülü konuşmaya taşıdı.

25.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:41
Virüse karşı 'sanal tokalaşma'

BURSA'nın Osmangazi ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, halka yaptığı ziyaretleri bilgisayar üzerinden görüntülü konuşmaya taşıdı. İlçede 24 saat ilaçlama ve temizlik uygulaması yaptıran Başkan Dündar, görüntülü konuşma sırasında vatandaşlarla bilgisayar üzerinden tokalaşıyor.

Koronavirüsten önce, her gün bir mahalle pazarında vatandaşlara ve esnafa çorba ikramı yapan ve 'Belediyem Benimle' uygulaması kapsamında ev ziyaretleri gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, salgın nedeniyle dışarı çıkamayınca ziyaretlerini sürdürebilmek için ilginç bir yöntem buldu. Salgın nedeniyle hem 'evde kal' çağrısı yapan hem de 'sosyal mesafe'ye dikkat çeken Dündar, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan onlarca vatandaşla yine sanal ortam üzerinden iletişim kurdu. Bilgisayar üzerinden görüntülü konuşmayla vatandaşların evine misafir olan Başkan Dündar, istek ve taleplerini dinliyor.

Bu görüşmeler de renkli görüntülere sahne oldu. Gelenek olan tokalaşmaya hasret kalan vatandaşlar, Başkan Dündar ile kameraya ellerini uzatarak tokalmış gibi yaptı.

BAŞKAN DÜNDAR: VERİMLİ BİR BULUŞMA OLUYOR

Sosyal belediyecilik, anlayışıyla her zaman görevde olduklarını söyleyen Mustafa Dündar, koronavirüse rağmen halkla iletişimlerini koparmadıklarını ve bu yöntemi geliştirdiklerini anlattı. Dündar her gün ortalama 50 aileyle bu şekilde iletşime geçtiklerini dile getirerek, bu görüşmelerin çok samimi ve içten geçtiğini belirtti. Başkan Dündar. "Bizim için vatandaşımızla buluşmak, onları dinlemek, öneri ve taleplerini almak son derece önemli. Vatandaşlarımızın şaşkınlığı, yaklaşımı ve samimiyeti gerçekten çok güzel. Her anlamda verimli bir buluşma oluyor. Koşullar değişti. Ama biz vatandaşımızla kurduğumuz gönül köprüsüne ara vermedik. Virüs nedeniyle teknolojinin imkanlarından faydalanarak her gün yaklaşık 50 vatandaşımızın evine konuk oluyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Dündar, Bilgisayar, Osmangazi, Güncel

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