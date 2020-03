Virüse karşı tedbir eğitimi

Tüm dünyada hızlı bir şekilde yaygınlık gösteren COVID-19 virüsüne karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Ortak alanlarda salgın riskini azaltmak için gerekli uyarılar yapılırken Kuzu Effect AVM, tüm personeline virüse karşı alınması gereken önlemler ile ilgili eğitim verdi.

Güvenlik personelinden temizlik personeline mağaza çalışanlarından avm yönetimine kadar tüm personelin katılım gösterdiği eğitimde, virüse karşı pandemi planı paylaşıldı. Tüm sağlık tedbirlerine uyulmasına hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizen yetkililer, eldiven, maske ve dezenfektan kullanımları ile ilgili de bilgi verdi.Virüs salgınına karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirten Kuzu Effect AVM Yönetimi, "Tehdit unsurları azaltılana kadar bizler de kamuoyunu sağlığı için her türlü desteği göstermeye her an hazırız. Bugün aldığımız eğitim ile hem personelimiz hem de çevremiz için almamız gereken tedbirlerin bir kez daha üzerinden geçtik" dedi.

Kaynak: Bültenler