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Virüse karşı tedbirler devam ediyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında genelgeyle açıklanan şehirlerin girişinde denetimler devam ediyor.

10.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:22
Korona virüs tedbirleri kapsamında genelgeyle açıklanan şehirlerin girişinde denetimler devam ediyor. Isparta 'ya girişte 'ev izolasyonu formu' imzalanırken Kocaeli 'ye de deniz yoluyla giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Korona virüs salgınının daha geniş bir alana yayılmasını engellemek için çalışmalar sürüyor.
Isparta'da Korona virüse karşı alınan yeni tedbir kapsamında farklı illerde şehre gelen kişilere ev izolasyonunda kalacaklarına dair onay formu imzalattırılacak. Halk otobüslerine de maskesiz binilemeyecek.
Önlemler kapsamında Çankırı 'nın Yeşilören Köyüne giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kapatıldı.
Köy içinde vatandaşların sokağa çıkmamaları noktasında da sık sık hoparlörle uyarılar yapılıyor.
Diyarbakır 'da da yeni tedbirler hayata geçirildi.Karara göre kent genelinde hurdacılık faaliyetleri ve seyyar satışlar tamamen durduruldu. Ücretsiz maske dağıtımı uygulamasından vatandaşlar da çok memnun.
(İHA) Virüse karşı tedbirler devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Çankırı, Kocaeli, Isparta, Güncel
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