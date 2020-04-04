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Virüse karşı zekâ oyunları

Koronavirüs sürecinde evde kalan çocuklar ve aileleri zeka oyunlarına yöneldi.

04.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:48
Virüse karşı zekâ oyunları
Koronavirüs sürecinde evde kalan çocuklar ve aileleri zeka oyunlarına yöneldi. Evde uzaktan eğitim alan çocukların teneffüsteki gereksinimleri, aileleriyle oynadıkları zeka oyunlarından karşılanıyor.

Eğitim ve öğretime ara verdiren korona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de kendini gösterdi. Evde kalan çocuklar eğitimlerini uzaktan alırken, teneffüsteki gereksinimlerini zeka oyunlarıyla doldurdu. Ebeveynlerle birlikte ve yalnız oynanan zeka oyunları bu süreçte yoğun ilgi gördü. Newtoys Genel Müdürü Selçuk Doğan, yaşanan bu süreci ve zeka oyunlarını değerlendirdi. Doğan, "Ebeveynlerin bu süreçte asıl sorumlulukları şu hale dönüştü; evde uzaktan eğitime katkı verebilmek, verimli zaman geçirebilmek, arkadaşlarıyla teneffüse çıkamayan çocuklarımızın 'oyun' gereksinimlerini karşılayabilmek, aile içi iletişimi sağlıklı bir şekilde sağlayabilmek ve psikolojik zararları da olabilecek süreci en kolay atlatmayı hedefliyorlar" dedi.

Bu zorlu süreçlerin bol bol zeka oyunları oynanarak aşılabildiğini dile getiren Doğan, "Sağlık için evde kaldığımız bu dönemde oluşan bu ağır sorumluluklar, çocukların, eğitim, oyun, motivasyon ve iletişim ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve destek olabilmesi için tavsiye edilen en etkili yöntem, bol bol zeka oyunları oynamaktır. Zeka oyunları, özellikle son üç yıldır bir çok okulda seçmeli ders olarak gösterilmekte olup, çocukların çoğunluğu adapte olmuş ve en keyifli ders olarak tecrübe etmiş durumdadır" diye konuştu.

Zeka oyunlarının telefon, tablet gibi cihazlara bağımlılıktan da kurtardığını ifade eden Newtoys Genel Müdürü Selçuk Doğan, "Akıl ve zeka oyunlarıyla televizyon, akıllı telefon, bilgisayar ve tablet gibi, bedensel ve zihinsel aktivitenin yavaşladığı, uzun süre geçirince, bedensel ve zihinsel zararlara dahi yol açabilen bu araçları, kullanma sürelerini doğru yönetebilmek için de en iyi alternatif yine akıl ve zeka oyunlarıdır" dedi.

Türkiye'nin yetiştirdiği ve Türk eğitim sistemine uygun sağlıklı materyallerle yapılan zeka oyunlarına da dikkat çeken Doğan, "Türk eğitim sistemine uygun, sağlıklı materyaller kullanılarak tamamen yerli üretim olan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim aracı olarak kullanılan, Newtoys zeka oyunlarının Kotabig oyunu, dört kişilik aileyle hemen her yaşta oyuncu ile oynanabilen, sokak oyunlarında kazanılan neredeyse bütün bilişsel kazanımları sağlayan, eğlencesi yüksek, eğitim yönü zengin ve aile içi iletişimi arttıran, öğretmenlerimiz tarafından tavsiye edilen, Türkiye genelinde bir çok eğitim kongresinde ve üniversiteler nezdinde kazanımları kabul ve tavsiye edilmiş, evde kal sürecinde de kesinlikle tavsiye edilen, harika bir zeka oyunudur" ifadelerini kullandı.

"Çocuğun tek başına zaman geçirebileceği başka önemli bir alternatif Sorti oyunudur" diyerek sözlerini sürdüren Doğan, "Zihnin problem çözme merkezini geliştiren, uzun zaman kendi başına vakit geçireceği önemli edilen bir diğer zeka oyunudur. Evde kalan bütün çocuklarımızın sağlığı yanında eğitim ve oyun ihtiyaçları için önemli zeka oyunlarından olan, Kotabig ve Sorti oynamak eğitimciler ve uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Selçuk, Güncel
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