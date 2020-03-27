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Virüsle mücadele önemli rol oynayan temizlik işçilerinden anlamlı çağrı

Virüsle mücadele önemli rol oynayan temizlik işçilerinden anlamlı çağrı "Sen 'Evde Kal' Tire sokakları bize emanet" İzmir'de, Tire Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçileri, korona virüsü ile mücadelede önemli rol oynarken, gün ağarıncaya kadar çalışan...

27.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:25
Virüsle mücadele önemli rol oynayan temizlik işçilerinden anlamlı çağrı
"Sen 'Evde Kal' Tire sokakları bize emanet"
İZMİR - İzmir 'de, Tire Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçileri, korona virüsü ile mücadelede önemli rol oynarken, gün ağarıncaya kadar çalışan işçiler farkındalık oluşturmak için 'Sen evde kal Tire sokakları bize emanet' yazılı döviz açtı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde tüm dünyayı saran korana virüsünün (Covid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından, virüsle mücadele amansız bir şekilde devam ediyor. Türkiye'de genelindeki tüm belediyeler, virüs ile mücadelede etkin bir şekilde önlemler alırken, vatandaşların da bireysel olarak tedbirleri üst seviye çıktı.
İzmir'deki Tire Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli temizlik işçileri de, virüs ile mücadelede etkin bir şekilde rol alıyor. Temizlik personelleri, yaşanılan bu süreçte Tire Salı Pazarını sabahın ilk ışıklarına kadar temizleyip, sabah saatlerinde bir araya geldi. Görevliler daha sonrada, "Sen evde kal Tire sokakları bize emanet" yazılı döviz açtı.
Halkın sağlığı için gece gündüz demeden görevine devam eden temizlik işçilerinin çabası, vatandaşlarında beğenisini kazandı. Virüsle mücadele önemli rol oynayan temizlik işçilerinden anlamlı çağrı

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Tire, Güncel

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Virüsle mücadele önemli rol oynayan temizlik işçilerinden anlamlı çağrı

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