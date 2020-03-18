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Virüsler Neden Yarasalardan Bulaşıyor?

Covid-19 salgınının nasıl başladığı ile ilgili kesin cevaplar şu aşamada belirsiz olsa da tahminler, ağırlıklı olarak yarasa üzerinde yoğunlaşıyor. Peki ge

18.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:32
Virüsler Neden Yarasalardan Bulaşıyor?

Covid-19 salgınının nasıl başladığı ile ilgili kesin cevaplar şu aşamada belirsiz olsa da tahminler, ağırlıklı olarak yarasa üzerinde yoğunlaşıyor. Peki geçmişten günümüze büyük sorunlar yaratan virüsler neden yarasalar yolu ile bulaşıyor?


Cevap Bağışıklık Sisteminde Saklı


SARS, Ebola, Nipah ve Marburg gibi bulaşması halinde ölümcül sonuçlara yol açabilen virüsler yarasalar üzerinde ortaya çıkmıştı. Şimdi, yarasalarda ortaya çıkan bu virüslerin arasına Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs eklenebilir.


Peki ama bu tip ölümcül virüslerin yarasalar üzerinde ortaya çıkmasının asıl sebebi ne?


eLife dergisinde yayınlanan makaleye göre bunun ana nedeni adaptasyon olarak belirtiliyor. Yarasalar, binin üzerinde farklı türe sahipler ve memeliler kategorisinin uçabilen tek canlıları olarak da dikkatleri çekiyorlar.


Yarasaların uçabilme yeteneği kazandıkları dönemlerde yüksek işlevli bir bağışıklık sistemine sahip oldukları ifade ediliyor. Bu da onları, kendileri etkilenmeyecek dahi olsa, virüsler için bir merkez üssü haline getirdi.


Şu an için Covid-19 salgınının yarasalardan çıkıp çıkmadığı net olarak bilinmiyor. Ancak tam da bu noktada şüphelerin ciddi olduğu söylenebilir.

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Kaynak: Tamindir

Etiketler : Koronavirüs, Teknoloji

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