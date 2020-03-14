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Virüslere karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Herşeyden önce bağışıklık sistemini güçlendirmek için sihirli bir ilaç yok. Bir çok farklı hususa dikkat ederek bağışıklık sistemi güçlendirilebilir.

14.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:03
Virüslere karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Koronavirüsün ( Covid-19 ) ortaya çıkmasından sonra virüse karşı daha iyi korunmak için hijyen kurallarına dikkat edilmesi yönünde yetkililer ve uzmanlar sık sık uyarılarda bulunuyor. Hijyenin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirici önlemler almak da hastalıklara karşı korunmada oldukça önemli.


Bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılmalı?Dengeli beslenme


Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması uzun dönemde düzenli ve dengeli beslenmeye dayanıyor. Vücudun su dengesini sağlayan kalsiyum bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Süt ve süt ürünleri sadece protein değil, aynı zamanda kalsiyum içeriği sayesinde de kilo kontrolü sağlıyor. Süt, yoğurt, kefir, ayran, peynir, yumurta, et, tavuk ve balık gibi gıdalar proteinin en iyi kaynakları olarak biliniyor.

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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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